冷氣團明減弱！這3天回溫放晴 週五晚轉陰雨「低溫探12度」

【緯來新聞網】再冷1天！今（2日）持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。明天白天冷空氣逐步減弱，回溫轉晴將持續到週五，到了週末有另一波冷空氣來襲，北部及東部最快週五晚間起陸續轉為有雨天氣，氣溫也下滑。

今天持續受大陸冷氣團影響，各地早晚涼冷。（示意圖／翻攝自pexels）

天氣風險分析師林孝儒指出，今天受大陸冷氣團及華南雲系東移影響，台灣雲量偏多、天氣陰沉；北部、東部及中南部山區有短暫陣雨，但整體雨勢偏弱。氣溫普遍偏低：北部、東部高溫約16至19度、低溫13至15度，整日皆有寒意；中南部高溫約19至25度、低溫14至17度，日夜溫差大。



明天白天起，冷氣團逐步減弱、華南雲系遠離，各地雲量將漸減。東北角至東部仍有局部短暫陣雨，但降雨影響再縮小；西部隨雲系退離轉為多雲到晴。氣溫方面，大台北與東部因雲量仍多，高溫回升有限，北部、東部高溫約18至22度、低溫14至16度；中南部高溫約22至26度、低溫16至18度。

基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨。（圖／中央氣象署）

週三至週五台灣主要受高壓迴流影響，預測各地以晴時多雲、較穩定的天氣為主；僅迎風側的花東地區雲量時而較多，並有短暫陣雨機會。各地氣溫回升，預測北部至東部高溫20至24度，低溫約16至19度；中南部高溫約23至28度，低溫約15至19度，清晨輻射冷卻作用仍明顯，沿海空曠、近山郊區可能出現更低的局部低溫。



週末起隨鋒面通過後，新一波冷空氣再度南下。預測北部與東部最快週五夜間起陸續轉陰有雨，氣溫逐步下滑轉冷；中南部雖降雨有限，以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷。各地低溫有機會下探至12至14度，若冷空氣南侵幅度更強，不排除有更低的可能。

