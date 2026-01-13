冷氣團暫歇到16日 白天回暖「如春」早晚仍冷冰冰

【記者黃泓哲／台北報導】最近終於擺脫連日低溫，各地天氣轉為晴朗穩定。氣象專家吳德榮表示，今起至16日天氣型態大致相同，白天在陽光照射下明顯回暖，體感「暖如春」，但夜晚與清晨因輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，日夜溫差大，早出晚歸仍要注意保暖。

中央氣象署指出，今天各地早晚偏冷，西半部日夜溫差特別明顯，全台大多為多雲到晴，僅東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨。氣象分析師林孝儒指出，清晨受輻射冷卻影響，北部與東部低溫約6至10°C，中南部約11至14°C，雖然白天回溫快速，但體感仍有明顯落差。

吳德榮提醒，17日至19日天氣將出現變化，西半部仍維持晴到多雲、偏暖，東半部水氣逐漸增多，轉為局部短暫雨，19日大台北地區也有降雨機率。20日起則可能有另一波較強冷空氣南下，屆時氣溫再度下降，但實際影響時間與強度仍有變數，需持續觀察。

至於是否會有颱風影響，專家指出，下半週菲律賓東方海面確實有熱帶擾動發展，最新模式顯示16日成颱機率約70%，路徑預估在呂宋島東方海面迴轉後逐漸減弱。由於距離台灣仍遠，短期內不會直接影響本島，但若系統靠近巴士海峽，沿海風浪可能略增，民眾仍應留意最新預報。

未來降雨趨勢。氣象署提供

未來溫度趨勢。氣象署提供

天氣提醒。氣象署提供

