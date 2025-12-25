冷氣團最凍時段來了 明再探10度 跨年、元旦濕涼
入冬最強冷空氣來襲，今晨最低溫在新北石碇10.1度，台北觀測站13.1度，達標大陸冷氣團。氣象專家吳德榮表示，今北台灣整天濕冷，明（27日）仍可能出現10度左右低溫；周日（28日）冷氣團減弱，氣溫回升、水氣減少；下周三、四（31日、2026年1月1日）跨年、元旦東北季風稍增強，北部轉涼，有局部短暫降雨機率。
吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，此波冷空氣台北觀測站降至13.1度，已符合大陸冷氣團標準，且為入冬以來最強。今晨最低溫在新北10.1度，桃園也只有10.3度，新竹10.9度，其他地區低溫約10至13度。
吳德榮表示，今、明兩天受大陸冷氣團影響，北部、東半部有局部短暫雨，今北台灣整天濕冷；明氣溫微升、仍偏冷，中南部平地多雲，白天舒適微涼、早晚冷，山區偶有零星飄雨機率。今北部10至16度、中部11至20度、南部13至24度、東部12至23度；明部分平地仍會出現10度左右低溫。
吳德榮表示，今、明兩天0度線的高度約在3000公尺左右，合歡山、雪山、南湖等高山若水氣配合，有零星飄雪機率；今2000公尺左右高山氣溫稍微高於0度，冰霰、霧淞等固態降水機率高。
最新模式模擬顯示，周日逐漸轉乾、氣溫略升，北部雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；下周一（29日）天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨；下周二至周四東北季風略增強，北部偶有局部短暫降雨機率，稍轉涼。
