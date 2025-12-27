冷氣團最強時期過了！今起漸回溫3天 元旦另一波冷空氣南下

低溫天氣配圖。李政龍攝



元旦將至，近氣溫急降，入冬有感。今起大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略升，28日、29日北部及東北部氣溫回升，30日東北季風稍增強，而1月1日起預測將有另一波冷空氣開始南下，跨年多注意溫度變化。

氣象署表示，今天（12/27）大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及臺東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

12/27早上各地天氣。氣象署提供

降雨方面，氣象署指出，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。

此外，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

12/27空品。取自環境部空氣品質監測網

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，冷氣團最強時期已過，今(27日)晨氣溫略升，北部、東半部有局部短暫雨，北台仍濕冷，應注意保暖。

至於未來幾天的天氣，氣象署說明，28日、29日北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大，30日東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降。吳德榮指出，最新模式模擬顯示，1月1日起將有另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。

