冷氣團最高峰將至「6地恐跌破10度」！氣象署1圖曝下週天氣

首波大陸冷氣團報到，各地溫度明顯下降，氣象專家吳聖宇表示，今（14）日北部、東北部空曠地區低溫約在12至14度左右，今晚至明晨是冷氣團影響最高峰。氣象署則提醒，下週三（17日）有另一波東北季風南下，下週五部分區域要留意下雨情形。

吳聖宇在臉書指出，今晚到明日清晨是冷氣團影響最高峰，台北市有機會降到14.4度以下，中北部、東北部空曠地區可能降到10至12度或更低，南部及花東空曠地區也有機會降到12至15度間，不過明天白天起溫度就會逐漸回升。

吳聖宇表示，未來一週天氣還算穩定，雖然東北季風仍有強弱變化，但整體沒有明顯的降雨機會，溫度也將較為溫暖，日夜溫差變化仍大，下一輪冷空氣活躍期可能要等到22日以後了。

6縣市低溫特報 恐出現10度以下低溫

受到這波大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署今（14）日也發布低溫特報，提醒今晚至明日上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，低溫區域包括新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，提醒民眾要注意保暖。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，受到冷氣團影響，今晚至明天清晨是溫度最低的時候，明日白天冷空氣就會減弱、溫度逐漸回穩。週三（17日）起有另一波東北季風南下，但強度不高，溫度稍降。要留意的是，週五至週六（19日、20日）南方水氣增加，基隆北海岸、東半部、南部地區及中部山區又有明顯降雨。

