冷氣團殺到苗栗以北破10度 下週變天時程一次看

受大陸冷氣團南下影響，今（11）日全台氣溫明顯下降。中央氣象署指出，北部、東北部整天感受偏冷，其餘地區早晚亦有寒意，西半部及東北部低溫普遍落在11至13度，其他地區約15度。特別提醒苗栗以北、宜蘭及金門地區，清晨有局部10度以下低溫發生的機率。

在高溫方面，北部、東北部回升有限，白天約15至17度，花東地區約18至19度，中南部則可回升至21至23度。不過，由於清晨與夜間氣溫偏低，中南部日夜溫差仍相當明顯。

降雨方面，今日清晨水氣略多，花東地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部、恆春半島及西半部山區亦有零星短暫雨。隨著白天水氣減少，僅東半部仍有些許降雨，其餘地區多為多雲到晴。

週一短暫回溫 週二東北季風再增強

氣象署預測，下週一（12日）白天起冷氣團減弱，北部及東北部氣溫將稍有回升，但各地早晚仍偏冷，且西半部日夜溫差依然顯著。下週二（13日）起東北季風再增強，接著下週三（14日）受東北季風配合輻射冷卻效應影響，各地早晚氣溫仍低，僅東半部及恆春半島偶有短暫雨，其餘地區維持多雲到晴。

週四後短暫回暖、週末轉涼

至於民眾關心何時回暖，預計要等到下週四（15日）東北季風減弱後，氣溫才會明顯回升。然而好天氣僅維持至週五（16日），週末隨著東北季風再次增強，北部及東北部將再度轉涼，屆時迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區降雨機率將提高，其他地區則維持多雲到晴。