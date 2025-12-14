冷氣團殺到越晚越冷！2地探10度 鄭明典示警「1現象」：早起注意

氣象專家提醒，隨著冷氣團抵達，各地越晚越冷，今晚至明（15日）晨苗栗、北台灣內陸近山區有機會出現10度左右低溫。（示意圖／方萬民攝）

今天（14日）大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東半部天氣偏冷入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。氣象專家提醒，隨著冷氣團抵達，各地越晚越冷，今晚至明（15日）晨將同時出現輻射冷卻效應，苗栗、北台灣內陸近山區有機會出現10度左右低溫。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前冷氣團已抵達台灣，各地越晚越寒冷，氣象署已發布低溫特報，尤其今晚至明晨將同時出現輻射冷卻效應，苗栗、北台灣內陸近山區有機會出現10度左右低溫，其餘地區低溫約12～14度，提醒民眾多加注意保暖及禦寒。

另外，前氣象局長鄭明典也在臉書分享雲圖，指畫面中一朵朵小積雲排列成串，很多接近平行的積雲串組成的雲系就稱為「雲街」，這是冷空氣流經暖水面產生的雲系，也稱為「冷平流雲系」，因為雲街排列的線條約略平行風向，所以由雲街的走向就可以看出低層冷空氣的來源。

鄭明典說明，這次台灣感受到的冷空氣來自中國大陸錢塘江口以南，這是冷高壓偏南的特徵，「冷高壓偏南出海會給台灣帶來乾冷的天氣型態，部分地區夜間會有明顯輻射冷卻的低溫出現，日夜溫差大，需要早起的人要特別注意溫差的影響！」

氣象署指出，明天清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北、宜蘭及金門、馬祖10～14度，南部、花東及澎湖14～16度，局部地區由於輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，但早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。

