冷氣團殺到！今北台有明顯降雨 南部空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導
隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約15至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭預測高溫約17至18度，花東20至22度，中南部24至25度，到了晚上，各地溫度跟清晨相比會進一步下降。
降雨方面，氣象署預報，今（20）天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花東地區及恆春半島則有零星短暫雨，中南部地區仍維持多雲到晴的天氣。
離島天氣：澎湖陰時多雲，15至19度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖多雲時陰，8至12度。
東北風明顯偏強，台南以北、花蓮、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區，有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，在沿海及空曠地區活動應注意安全；另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。
目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風洛鞍，預計未來在菲律賓東方海面活動，強度有逐漸減弱的趨勢，對我無直接影響。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。
宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
原文出處：快新聞／冷氣團殺到！今北台有明顯降雨 南部空品亮橘燈
更多民視新聞報導
變天了！午後開始轉溼冷 全台急凍時間曝
強烈冷氣團將殺到！全台「濕冷4天」林嘉愷2圖揭變化
強烈冷氣團來襲！專家：夜晚低溫恐跌破10度
其他人也在看
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C
今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 3
強烈冷氣團今晚殺到！林得恩示警：一路冷到1月底 降雨熱區曝光
今（19）日東北季風增強。氣象專家林得恩表示，今日晚起，強烈大陸冷氣團開始南下，至月底期間，前後分別受強烈大陸冷氣團及東北季風等天氣系統影響，氣溫表現均明顯低於氣候平均值，會一路涼冷到1月底。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
週二大寒將上演「快速降溫劇本」 北台灣首當其衝
下週起有冷空氣南下，強度可能達到強烈大陸冷氣團，北部、東北部率先轉冷，各地陸續回歸冷雨天氣，還有偏強的東北季風南壓，氣象粉專「氣象報馬仔」示警20日起將上演「快速降溫劇本」，務必小心。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
生活中心／李汶臻報導前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。民視 ・ 1 天前 ・ 19
3縣市大雨特報！北部入夜氣溫溜滑梯 專家揭「急凍6度」最冷時間點
氣象署表示，今晚到明天基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區仍維持多雲到晴的天氣。氣象署稍早針對基隆北海岸、臺北市南港區及新北市山區發布大...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 發表留言
今越晚越冷！「雨最大」地區曝 這3天降溫最明顯
今越晚越冷！「雨最大」地區曝 這3天降溫最明顯EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
冷雨來了！北東迎戰8度低溫 中南部日夜溫差將達10度
強烈大陸冷氣團19日起逐漸南下，降雨最多的時段預計為19日晚間至20日，北部和東半部都有機會下雨，且21日至23日清晨局部低溫下探8度，部分山區有望降雪或出現路面結冰狀況。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
好天氣倒數！強烈冷氣團後天來了 低溫恐破10°C
【記者黃泓哲／台北報導】近日天氣明顯回溫，但氣象署提醒，這波溫暖好天氣即將結束。今(18日)各地白天多雲到晴，早晚仍偏涼，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，其餘地區天氣穩定，白天感受相對舒適。氣象粉專也提醒，把握最後回暖時機，接下來天氣將有明顯轉變。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
下週急凍變天！冷空氣報到下探11度 回溫要等到這天
下週冷空氣接續南下 氣溫下滑轉冷 北、東部轉陰雨三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晚變天！強烈冷氣團來襲 北台灣轉濕冷探8℃
今(19日)東北季風增強，北台灣有降雨機率，氣象專家吳德榮指出，明(20)日強冷空氣南下、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，週三至週五強冷空氣盤據，有符合「強烈大陸冷氣團」標準，最低溫將降至8度左右。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
一圖看懂一週天氣》本週大寒！冷氣團挾雨彈 這3天最冷探10度
本週適逢二十四節氣中的「大寒」，…民報 ・ 1 天前 ・ 14
明天天氣桃園以北、宜蘭降雨時間長 晚間強烈大陸冷氣團報到
明天是大學學測最後一天，中央氣象署表示，明天起東北季風增強，迎風面北部、東半部留意降雨，尤其桃園以北及宜蘭降雨時間長，氣溫與今天相比將下降1到2度，中南部天氣則維持多雲到晴。明天晚間強烈大陸冷氣團報到，各地溫度逐漸下降，最冷時間點預估落在22日清晨，中部以北白天氣溫約攝氏13至15度，整天偏冷，南部、花東約17至20度。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 13
「14縣市」恐飆8級以上強風！ 一路颳到明晚
中央氣象署今（18）日晚間10點23分發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，18日晚上至明（19）日晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣等14個縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警示。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
變天倒數！強烈冷氣團要來了 連3天「濕冷探8℃」
好天氣快沒了！氣象專家吳德榮指出，週二(20日)強冷空氣抵達，週三至週五北台濕冷、中南部早晚也偏冷，這波冷空氣達強烈大陸冷氣團標準，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
冷高壓釀多國嚴寒！鄭明典秀一圖曝「恐吸飽濕氣再來台」
濕冷空氣來襲！前中央氣象局局長鄭明典發文指出，一波冷高壓從北方緩慢往東南方向移動，預計對中國、日本、韓國帶來嚴寒的低溫。而它到台灣的路上可能要經過黃海、東海「在海面時間長，空氣相對潮濕」，除了吸收海的水氣，預期降雨還包括冷空氣上方西風帶來的水氣。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
週二冷氣團襲2地區先轉冷！粉專示警「快速降溫劇本」：還有大雨勢
今（18）日各地早晚較涼，臺灣中部以北山區及東半部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明（19）日東北季風增強，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨。氣象粉專也提醒，週一上班日起東北季風逐漸增強，且週二白天起2地區將率先轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握好天氣！冷空氣「這日」南下各地降溫 東北部「這3天」防大雨
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導中央氣象署預報員曾昭誠今（18）日上午說明，明天（19日）晚間會有一波冷空氣南下，台灣各地就會慢慢降溫，而下週二（20日）則是整天降溫的過程，但最冷的時間點則落在下週三（21日）至下週五（23）清晨。另明起迎風面有雨，下週一至下週三東北部會有大雨，請民眾防範。民視 ・ 1 天前 ・ 1
鱷魚火箭遭棄養！ 「鱷雀鱔」現蹤凹仔底公園｜#鏡新聞
有民眾在高雄凹仔底森林公園散步時，發現生態池內出現一隻體型碩大的魚種，乍看好像鱷魚，眼尖網友就發現竟然是俗稱鱷魚火箭的外來魚種鱷雀鱔，由於鱷雀鱔生性凶猛，只要體型比牠小的生物就會被吞掉，一旦被野放，就有可能嚴重威脅當地生態！鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 4