冷氣團殺到！今北台有明顯降雨 南部空品亮橘燈

隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約15至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭預測高溫約17至18度，花東20至22度，中南部24至25度，到了晚上，各地溫度跟清晨相比會進一步下降。

降雨方面，氣象署預報，今（20）天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花東地區及恆春半島則有零星短暫雨，中南部地區仍維持多雲到晴的天氣。

離島天氣：澎湖陰時多雲，15至19度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖多雲時陰，8至12度。

東北風明顯偏強，台南以北、花蓮、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區，有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，在沿海及空曠地區活動應注意安全；另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風洛鞍，預計未來在菲律賓東方海面活動，強度有逐漸減弱的趨勢，對我無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

