冷氣團殺到！聖誕節急凍「10度以下」這時段最冷 跨年雨區出爐

記者蔣季容／台北報導

聖誕節迎大陸冷氣團，局部空曠地區可能有10度以下低溫。（圖／氣象署）

準備變天！中央氣象署今（23）日表示，明天東北季風增強、水氣增多，晚間桃園以北及東北部有短暫雨，並留意局部較大雨勢。週四（25日）冷空氣將增強為大陸冷氣團，晚間至週五（26日）清晨為最冷時段，局部空曠地區不排除出現10度以下低溫。

氣象署預報員林定宜說明，明天上午開始東北季風增強，晚上水氣增多，桃園以北、東北部有短暫雨，留意局部較大雨勢發生。週四至週五冷空氣增強為大陸冷氣團，中部以北、東北部及東部轉冷，桃園以北及東北部有短暫雨，並有較大雨勢；北部、東部、東南部及恆春也有局部短暫雨，中南部山區則是零星降雨。

未來一週降雨預測。（圖／氣象署）

週六冷氣團減弱，桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區則有零星短暫雨。

溫度方面，林定宜指出，最冷時間點落在週四晚上至週五清晨，中部以北低溫僅12至13度，南部及花東14至18度，空曠地區不排除出現10度以下。雖然週六冷氣團減弱，但北部及東北部天氣仍涼，其它地區早晚亦涼，下週一（29日）短暫回溫，不過下週二又有一波東北季風增強，西半部及東北部低溫僅13至17度。

未來一週溫度。（圖／氣象署）

至於跨年天氣，林定宜說「不是很理想」，由於東北季風增強，水氣也增多，迎風面北部及東半部要留意降雨，不過預報不確定性多，民眾仍要留意最新天氣資訊。

