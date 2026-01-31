冷氣團殺到「越晚越濕冷」！最冷時段曝光 北部恐下探10度

生活中心／李紹宏報導

粉專氣象報馬仔指出，中央氣象署今（31）日正式將冷空氣升格為「大陸冷氣團」。今晚受到鋒面通過及冷氣團南下的雙重夾擊，全台各地氣溫將呈現「越晚越濕冷」的趨勢，緊接著明日華南雲雨區東移，全台各地區雨量增加。氣象專家林得恩也提醒，本波最冷時段落在2月1日至3日清晨，民眾務必做好防寒準備。

冷氣團來襲，加上華南雲雨區東移，全台濕冷。氣象專家預估，最冷時段落在2月1日至3日清晨。（示意圖／資料照）

氣象報馬仔表示，今晚起至明日，中南部入夜後氣溫逐漸下降，夜間與清晨偏冷，中部以北及基宜花地區降雨機率偏高，因白天氣溫回升有限，以致體感溫度明顯偏冷，易產生比實際溫度還冷的感受。此外，中部以北及宜花3000公尺以上高山具備降雪條件，有零星飄雪的機會。

氣象專家林得恩也分析，今晚至明晨，臺灣中部以北及宜蘭地區最低溫落在13～15度，南部及花東地區則是15～19度。隨著明日華南雲雨區東移，中部以北、基宜花地區降雨機率顯著提高，北台灣體感溫度將比實際氣溫更低；而南部地區則維持多雲為主。

至於本波降溫最劇烈的時段，林得恩指出，將落在週日（1日）至下週二清晨，整體天氣呈現「先濕後乾」的特徵。氣象署也補充，這時段北部白天約15至16度，早晚低溫下探10至12度。

展望未來天氣，氣象署預警，下週五（6日）晚間起將有另一波更強的大陸冷高壓南下，屆時氣溫恐將進一步探底，強度預估將超越目前這波冷氣團。

