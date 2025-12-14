冷氣團殺過來了 粉專示警2地區「低溫下探10°C」

生活中心／王靖慈報導

今（14）日受到大陸冷氣團與輻射冷卻影響，中部以北及東半部天氣明顯轉冷，南部早晚也偏涼。白天北部、宜蘭高溫僅17～20°C，中南部約23～25°C，中部以北及宜蘭低溫約12～14°C，因此「台灣颱風論壇」也透過臉書發文提醒民眾，今晚開始也會「越晚越冷」，民眾務必做好保暖準備。









氣象署官網指出今日10°C以下縣市。（圖／翻攝自「中央氣象署網站」）





氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（14）日發文，並表示冷氣團已抵達台灣，因此全台受到輻射冷氣團，會讓今(14)晚到明（15）日清晨的溫度降低，白天可能會稍加溫暖，但一到晚上溫度會突然轉冷，日夜溫差非常大，「提醒苗栗、北台灣內陸近山區，有機會出現10°C左右低溫，其餘地區低溫約12～14°C」，請民眾要多加注意保暖、禦寒。

氣象署也於臉書發布低溫特報，指出各地氣溫明顯偏低，且今(14)晚到明(15)日上午，6縣市局部地區有10°C以下的氣溫，分別是基隆、新北、桃園、新竹、苗栗與宜蘭地區，還用黃色燈號標註提醒當地民眾需要多加注意。且一樣強調早晚溫差大，保暖很重要，甚至讓使用熱水器和電暖器民的民眾，在用的同時，務必小心通風、用電安全。也提醒老年與弱勢群體，要小心低溫帶來的疾病，又或是心血管問題。





氣象署發出陸上強風特報。（圖／翻攝「報天氣 - 中央氣象署」臉書）

氣象署也進一步強調東北風的增強，從今天早上到明天晚上，部屏東分地區可能會有9級以上的平均風，強風甚至會超過11級，非常強勁，因此特別點名住在屏東的民眾要特別小心。其他地方則也要注意，部分地區也有6級以上平均風，陣風可能達到8級以上，氣象署也天心提醒民眾出門務必多加留意安全。





原文出處：「大陸冷氣團」殺過來了 氣象粉專示警越晚越冷「2地區」低溫下探10°C！

