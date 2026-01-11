冷氣團減弱了！氣溫逐日回升 週五上看28°C

【記者黃泓哲／台北報導】中央氣象署表示，今天（11日）仍受大陸冷氣團影響，北部及宜蘭整天偏冷，中南部與東部早晚也明顯降溫。清晨西半部及宜蘭低溫約11-13°C，其他地區約15°C左右，台南以北、宜蘭及金門仍有局部10°C以下低溫機率，提醒民眾清晨外出務必注意保暖。今天白天高溫北部及宜蘭約15-17°C，中南部可回升到21-23°C，但日夜溫差依舊偏大。

氣象顧問鄭明典指出，近日同一時間、同一地點的氣溫落差相當明顯，例如北海岸清晨氣溫一天內差了近6°C，苗栗沿岸甚至接近8°C。他說，這並不是暖空氣突然進來，而是雲量變化造成，「雲就像大地的暖被」，有雲時保溫效果較好，少雲時夜間降溫就特別明顯。

展望接下來天氣，週一開始冷空氣逐漸減弱，各地白天高溫可回升到20°C以上，北部、東北部夜間低溫約13-14°C，其他地區14-17°C。氣溫將一天比一天暖，預估到週五，各地高溫可達24-28°C，天氣相對穩定，水氣偏少，僅東南部雲量稍多，中南部仍要留意早晚溫差。

至於冷空氣變化，氣象專家吳德榮與吳聖宇都指出，下波較明顯的冷空氣可能要等到17-18日，但強度暫時看來不強。另外，菲律賓東方海面雖有熱帶擾動發展訊號，是否生成1月颱仍有變數，即使成形，對台灣影響也相當有限，後續仍需持續觀察。

未來降雨趨勢。氣象署提供

未來溫度趨勢。氣象署提供

