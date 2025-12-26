冷氣團減弱仍寒冷！金門低溫特報 3千公尺以上高山有機會降雪

今日迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。 圖/中央氣象署

中央氣象署指出，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，但清晨氣溫仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區可能再低1至2度，根據觀測顯示今晨本島平地最低溫出現在新竹縣關西鎮僅12.1度；離島方面，連江縣南竿測得9.6度；高山最低溫則出現在南投信義鄉玉山風口測站，下探至零下5.3度。氣象署已針對金門縣發布低溫黃色燈號，提醒有出現10度以下低溫的機率。

今天白天隨著冷氣團影響減弱，氣溫將略為回升，北部及宜花地區高溫約18至20度，中南部及台東可達22至26度，不過中南部日夜溫差仍大，早出晚歸應適時增添衣物，以免著涼。

天氣方面，水氣逐漸減少，但迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星降雨，清晨中部以北地區也可能出現零星短暫雨，其餘地區為多雲到晴，外出建議攜帶雨具備用。

氣象署也提醒，若溫度與水氣條件配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山，仍有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山地區應留意道路濕滑與結冰風險。

此外，受東北風偏強影響，苗栗至台南沿海、恆春半島，以及澎湖、馬祖，可能出現平均風力6級以上或陣風8級以上；清晨基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島，易有長浪發生，從事沿海活動請務必注意安全。

展望未來天氣，週日至下週一北部及宜蘭氣溫回升，但各地早晚仍偏涼，新竹以南日夜溫差較大；迎風面地區仍有局部短暫雨，其餘地區多雲。下週二起東北季風再度增強，北部及宜蘭轉為偏涼，迎風面降雨機率提高，民眾仍需持續留意天氣變化。

