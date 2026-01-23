冷氣團減弱仍要注意！5縣市低溫特報 「這1地」恐跌到個位數

即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署今（23）日上午10時58分指出，今日白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，明（24）日晨輻射冷卻影響，局部氣溫仍偏低；今上午金門有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率；明晨金門及竹苗、南投、台南局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意防範。

氣象署針對金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，發布非常寒冷的「橘色燈號」；另也對新竹縣、苗栗縣、南投縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率，發布寒冷的「黃色燈號」。

對此，氣象署呼籲民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

中央氣象署針對5縣市發布低溫特報。（圖／擷取自中央氣象署官網）

