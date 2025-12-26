冷氣團減弱但仍「濕冷」 跨年、元旦天氣一次看

「大陸冷氣團」最強時間已過！今（27）天氣溫會略回升，不過北台仍「濕冷」須注意保暖，明後（28-29日）兩天氣溫持續回升後，下週二（30日）有另一波東北季風增強，一連影響跨年、元旦的天氣，氣象專家林得恩表示，「跨年夜，東北季風也來湊熱鬧」，北東降雨機率增高，想看元旦第一道曙光的機率相對偏低。

針對今日的天氣，中央氣象署說明，今天清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請民眾務必做好保暖工作，到了白天高溫會稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及台東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。

若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山還是有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。另外，東北風偏強，苗栗至台南沿海、恆春半島及澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；清晨基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島易有長浪發生沿海活動請注意安全。

氣象論壇「洩天機教室」指出，最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日「大陸冷氣團」最強時間已過，但北部、東半部仍有局部短暫雨，氣溫略升、北台還是「濕冷」，應注意保暖；中南部山區及中部平地偶有局部零星雨的機率，白天微涼舒適、早晚冷，亦應注意。3000公尺以上（合歡山、雪山、南湖⋯等）高山，仍有零星飄雪的機率。

展望天氣，最新模式模擬顯示，下週二、三（30、31日）東北季風略增強，下週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下週五（2日）冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，故此波冷空氣的最終強度為何？是否僅為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。

氣象專家林得恩則在臉書粉專說明，下週三（31日）跨年夜，天氣受東北季風增強影響，北部及東北部地區降雨機率增高，中南部山區亦有零星陣雨。這波水氣，元旦過後，因為環境風場調整緣故，降雨將再擴大影響至東部地區；由於東半部雲量較多，元旦想要看見第一道曙光的機率相對是偏低的。



氣溫方面受東北季風增強影響，北部及東北部地區白天高溫略為下降，各地早晚氣溫仍涼。整體來看，跨年夜、元旦這段期間，北部及東北部屬於濕涼天氣；其他地區仍屬多雲到晴天氣，但，早晚溫差較大。下波強冷空氣團，預估就在元旦過後開始南下，強度有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

