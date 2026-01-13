冷氣團減弱別大意！輻射冷卻發威 7縣市恐跌破10度

前氣象局長鄭明典發文，今晚有很高的機率出現顯著輻射冷卻低溫。（示意圖／東森新聞）





受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署表示，今（13）晚至明（14）日上午，7縣市有機率出現10度以下的低溫。前氣象局長鄭明典發文分析，今晚有很高的機率出現顯著輻射冷卻低溫。

今晚明晨可能出現10度以下低溫地區

中央氣象署臉書指出，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣今晚到明天清晨有可能出現10度以下低溫。

前氣象局長鄭明典解釋輻射冷卻強度變因

前氣象局長鄭明典分析，目前西半部雲量極低，地面觀測顯示，相對濕度也普遍偏低，決定輻射冷卻強度的主要變因剩下「風速」。

前氣象局長鄭明典分析

鄭明典提到，天氣系統顯示，目前有一個順時針旋轉的小高壓還在陸地上，台灣北部風向是西北風，會逐漸成北風、再轉成東北風，午夜過後可能會成偏東風，他指出，在這樣的條件下，西半部風速也會減弱，有高機率出現顯著的輻射冷卻低溫。鄭明典也提醒，區域性的雲量變化還是會帶來不確定性。

更多東森新聞報導

不只拿普發1萬！4縣市確定發錢 這類人加碼1千元

農曆春節9天連假 高公局：南向車流集中初一至初三

丙午馬年雙火加持 4生肖財運旺整年

