冷氣團減弱各地回暖！週末天氣漸趨穩定 「下波冷空氣」時間點曝

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，依據歐洲中期預報中心（ECMWF）22日晚間20時的最新數值模擬指出，目前影響台灣的「強烈大陸冷氣團」已有微幅減弱趨勢。預估今日白天起，北部地區將轉為多雲，東半部則持續有局部短暫降雨；中南部天氣相對穩定，以晴時多雲為主。

儘管白天高溫略為回升，但整體天氣仍偏冷，吳德榮提醒民眾應持續做好保暖措施。今日各地氣溫範圍如下：北部10至17度、中部8至23度、南部8至25度、東部10至24度。

展望週末（24日至25日），最新模擬資料顯示，西半部將維持晴朗穩定的天氣，大台北東側與東半部地區則偶爾有局部短暫陣雨。隨著冷空氣逐步減弱，氣溫將日漸回升。白天北部天氣轉為舒適，南部則略感溫暖，惟清晨與夜間仍偏冷，日夜溫差擴大，須留意衣著調整。

下週一（26日）預估全台天氣晴朗穩定，氣溫溫暖舒適，但早晚涼意持續，建議民眾外出時酌加衣物。至於下週二（27日），東北季風將自上午起逐步南下，北部與東半部雲量增多、傍晚轉為降雨天氣，氣溫亦隨之下降。

進入下週三（28日），北部地區雨勢趨緩轉為多雲，中南部以晴時多雲為主，東半部則仍有局部短暫降雨機會。下週四至週六（29日至31日）天氣型態持續穩定，西半部多為晴時多雲，東部偶有局部短暫陣雨。

吳德榮進一步表示，下週六晚間起至下月1日，將有另一波與目前相當等級的東北季風南下，屆時天氣型態將再度出現變化，建議民眾持續留意最新天氣資訊。

氣象專家林得恩也表示，今日清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，台灣苗栗以北、基隆及花蓮以北地區天氣寒冷，其它地區早晚亦為寒冷。最低溫預測，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區攝氏11至13度，臺中以南、臺東及澎湖地區攝氏13至15度，金門及馬祖地區也只剩6至8度。

白天起，強烈大陸冷氣團就會開始減弱，氣溫逐漸回升；但要注意的是輻射冷卻接手影響，各地早晚天氣依舊寒冷，中南部日夜溫差增大。另一方面，由於環境風場也漸轉為偏東風到東南風，水氣逐日減少，降雨明顯調整為零星且局部，僅東半部地區有短暫陣雨機會。下一波冷空氣南下，預估在27日（下週二）前後，強度為東北季風增強等級。

