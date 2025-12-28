冷氣團減弱各地白天回溫 北東防降雨 明轉晴氣溫續回升

中央氣象署表示，大陸冷氣團逐漸減弱，今天（28日）水氣減少，迎風面北部、東半部降雨機率高，基隆北海岸、宜蘭仍可能發生局部大雨；各地低溫約12至17度，白天高溫回升，中南部須留意日夜溫差。氣象專家吳德榮指出，明天各地晴朗，氣溫持續回升，30日、31日東北季風再增強，至於下一波冷空氣南下時間落在明年元旦，有機會挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署指出，今天清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫回升，北部及宜蘭19至22度，中南部及花東約23至25度，中南部須留意日夜溫差大。

降雨方面，氣象署說，雖然水氣逐漸減少，但北部、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨發生機率，其他地區則是多雲天氣。此外，若溫度及水氣配合，北部3500公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰機率，前往高山須留意路面濕滑及結冰現象。

氣象署表示，離島天氣部分，澎湖多雲，18至21度；金門晴時多雲，13至19度；馬祖陰時多雲，12至15度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，明天（29日）各地大多晴朗，氣溫續回升，北部感受舒適，南部微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星降雨機率；30日、31日東北季風略增強，北台灣雲量逐日增加，局部短暫降雨機率也提高，白天氣溫略降，其他地區晴朗穩定，舒適微熱。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明年1月1日起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。1月2日、3日冷空氣續南下，達「大陸冷氣團」並挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率，但目前各國模式模擬結果分歧，冷氣團強度仍需再觀察。

氣象署提醒，今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；由於東北風偏強，桃園、台中、彰化沿海、恆春半島及澎湖、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。