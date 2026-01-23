冷氣團減弱回溫慢！入夜輻射冷卻探十度 下週變天迎濕冷

（記者許皓庭／綜合報導）強烈大陸冷氣團今（23）日雖減弱，但在輻射冷卻影響下，清晨本島平地最低溫出現在台南楠西僅 7.7 度。中央氣象署針對全台 17 個縣市區域發布低溫特報，新北至苗栗及金門、連江列為橙色燈號。儘管白天氣溫緩步回升，專家提醒入夜後溫差可達 10 度，且下週二（27日）將有新一波冷空氣南下，雨區也將隨之擴大。

根據中央氣象署最新發布的特報區域顯示，目前全台共有 17 個縣市區域處於低溫警戒。橙色燈號（非常寒冷）區域包含新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣與金門縣，有持續 10 度左右或以下低溫機率，連江縣則有持續 6 度左右或以下之極端低溫。黃色燈號（寒冷）區域則涵蓋台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與台東縣，皆需防範 10 度以下低溫。此外，受偏強東北風影響，桃園、苗栗、台中、彰化、屏東、台東及澎湖等 7 縣市同步發布陸上強風特報。

廣告 廣告

圖／根據中央氣象署最新發布的特報區域顯示，目前全台共有 17 個縣市區域處於低溫警戒。（翻攝 中央氣象署 網站）

氣象專家林得恩分析，今日白天起冷氣團雖開始減弱，環境風場由東北風漸轉為偏東風至東南風，但「輻射冷卻」效應接手影響，全台早晚依舊寒冷。今日北部及宜蘭高溫約 17 至 20 度，中南部則約 20 至 22 度，中南部受溫差影響顯著，高低溫差距可能高達 10 度。降雨方面，基隆北海岸、大台北山區與東半部仍有局部短暫陣雨，其餘地區多為多雲到晴。隨著週末水氣減少，週日與週一各地將轉為更穩定的天氣型態，僅東半部有零星降雨。

圖／氣象專家林得恩表示，中南部受輻射冷卻影響顯著，高低溫差距可能高達 10 度。（翻攝 林老師氣象站 Facebook）

然而，下一波冷空氣預計在 1 月 27 日（下週二）前後南下，強度預估為東北季風增強等級，屆時北部及東北部氣溫將再度回落。預報員指出，週三（28日）受到鋒面通過及華南雲雨區東移影響，雨區會顯著擴大，除北部外，中部與東部地區也將出現零星短暫雨。雖然冷氣團短暫減弱，但冬季溫差劇烈，長輩、幼童及心血管疾病患者應確實做好保暖，並在室內使用取暖器具時維持通風以保安全。

更多引新聞報導

台股開盤暴漲逾270點！一舉衝破32000點 再創歷史新高

三上悠亞應援遭惡意偷拍！低角度拍「蜜桃臀」走光引眾怒

