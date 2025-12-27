冷氣團減弱白天回溫金門低溫特報 北部濕冷入夜注意保暖
元旦另一波冷空氣南下 有機會成明年首波大陸冷氣團
大陸冷氣團襲台強度今天逐漸減弱。氣象專家吳德榮分析指出，「大陸冷氣團」最強時間已過，今天北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍「濕冷」，應注意保暖。12月30、31日東北季風略增強，而明年元旦起另波冷空氣南下，有機會成明年首波大陸冷氣團。
中央氣象署天氣預報指出，今天白天高溫稍回升，北部及宜花攝氏18至20度，中南部及台東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。
中央氣象署清晨發布金門地區低溫特報指出，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。今天清晨至上午金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。
中央氣象署指出，今天清晨溫度仍偏低，全台各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度。降雨方面，今天水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。澎湖多雲時晴，17至20度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖多雲時陰短暫雨，10至14度。
此外，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山留意路面濕滑及結冰現象。
吳德榮在「洩天機教室」指出，根據氣象資料，今天中南部山區及中部平地偶有局部零星雨的機率，白天微涼舒適、早晚冷。3000公尺以上（合歡山、雪山、南湖等）高山，仍有零星飄雪的機率；而2000公尺左右（太平山等）高山，已無飄雪機率。各地區氣溫如下：北部12至20度、中部13至22度、南部14至25度、東部13至23度。
中央氣象署指出，明天、下周一（29日）北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲，28日宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率。明天清晨、下周一清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。
下周天氣概況
吳德榮也分析指出，最新模式模擬顯示，明天冷氣團減弱，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下周一（29日）各地晴朗，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。下周二、周三（30、31日）東北季風略增強，北部多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。
吳德榮表示，下周四（1日）起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下周五（2日）冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，故此波冷空氣的最終強度為何？是否僅為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。
其他人也在看
一家人輪流同一處跌倒 「正本理賠」抱走千萬
退休補教業者被產險公司查覺詐保，有十四家壽險、產險公司受害，對此，壽險業高層指出，數年前，業界亦曾發生過某壽險公司在短短...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 21
10年跌倒近千次！夫妻檔詐保2800萬 買260條金條+7房
52歲男子周約瑟原為英文補教老師，退休後被控與曾任保險經紀人的妻子，向10多家保險公司投保，不斷以跌倒、夾傷等各種理由大量申請理賠金，10年內竟然跌倒近千次，詐保2800萬餘元，用以購買260條金條。台北地檢署偵查終結，周男被以詐欺取財等罪起訴。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 153
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 23
靠父親撿的回收參考書 陳文軒苦讀成醫：感謝圓夢基金
新北市陳姓保全曾撿住戶丟棄二手參考書，帶回家用立可白塗掉答案，讓孩子重複使用省補習費，被稱「立可白爸爸」。如今兒子陳文軒...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 48
巴黎也傳隨機砍人！1馬里男地鐵行兇 3女性受傷送醫
即時中心／林耿郁報導法國巴黎地下鐵發生隨機砍人事件，當地時間26日下午4點多，一名來自非洲國家馬里的男子，在地鐵沿線不同車站連續持刀刺傷3名女子，傷勢不明；隨後警方透過監視器和手機定位技術追將嫌犯逮捕，犯案動機還有待調查。民視 ・ 3 小時前 ・ 94
「小英男孩」鄭亦麟認收賄洗錢 深夜300萬元交保畫面曝
「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，收受東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔198萬元賄款，關說台電...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 69
以色列開第一槍！正式承認索馬利蘭是國家
[NOWnews今日新聞]以色列總理納坦雅胡（BenjaminNetanyahu），當地時間26日宣布，正式承認位於非洲之角東北部的索馬里蘭（Somaliland）是獨立國家，率全球之先。有分析指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 18
2026去日本泰國旅遊注意 明年「旅遊稅最多漲10倍」
2026去日本泰國旅遊注意 明年「旅遊稅最多漲10倍」EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 71
今晨1縣市低溫不到10℃！跨年天氣曝 下週「2026首波冷氣團」恐報到
中央氣象署指出，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及臺東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼；降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 18
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 19
中國限縮陸客赴日旅遊 京都市內飯店出現「前所未有」降價
在中國大陸與日本關係持續緊張之際，日本媒體近日引述消息人士指出，中國政府已指示國內旅行社，將赴日旅客人數削減至原本的六成...聯合新聞網 ・ 15 小時前 ・ 320
別被回暖騙！下波恐「有寒流」氣溫僅個位數 時間曝光
別被回暖騙！下波恐「有寒流」氣溫僅個位數 時間曝光EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 2
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
新北割頸案驚爆法官說「有機會讓凶手孝順你們」？ 高院揭真相
新北爆發國三生割頸案，二審12/23分別加重改判殺人的乾哥郭男、共犯乾妹林女12年、11年，死者楊生家屬後續驚爆法官曾問「有沒有機會讓他們孝順你們？」慘遭輿論撻伐。高院昨（12/26）深夜澄清，前手法官（非現合議庭法官）在準備程序時，因被告辯護人聲請「修復式司法」，法官詢問被害家屬有無可能接受各種形式補償，曾以2名少年孝順被害家屬為例，經家屬當場拒絕後立即終止，未要求家屬接受。太報 ・ 9 小時前 ・ 66
合歡山凌晨降雪了！清晨追雪潮湧現 翠峰車龍逾2公里
合歡山凌晨降雪了！清晨追雪潮湧現 翠峰車龍逾2公里EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 2
今冷氣團減弱仍濕冷！背後原因曝光 鄭明典：1月確定更凍
大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央氣象署今（27）日清晨針對金門縣發布低溫特報，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。前中央氣象局長鄭明典則在臉書表示，冷空氣雖減弱，但下雨、日照低，加上水滴蒸發吸熱，今仍有濕冷的感覺。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
不提弟弟名字...「張嫌兄長」親筆信藏洋蔥 醫嘆張文「自戀式傷害」沒能受到撫慰
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲兇嫌張文在犯案後被警方包夾，直接從南西誠品墜樓身亡，共計造成4死（含...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 74
國民黨禮讓高虹安 學者點破「藍白合作」的「如意算盤」
國民黨副主席兼祕書長李乾龍昨（26日）指出，2026新竹市長選舉確定禮讓現任市長高虹安，國民黨不推派候選人。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳解析背後4大原因，包括一、已知勢不可為；二、以禮讓作為藍白談判的籌碼；三、掛勾2026新北、宜蘭縣市長人選向民眾黨討人情；四、藉機穩住局面，讓黨主席鄭麗文不受挑戰。中天新聞網 ・ 38 分鐘前 ・ 14
全台跨年活動總整理 各縣市人氣歌手尬場
全台各縣市跨年夜集結超人氣歌手，與民眾一起嗨翻天迎接2026年(圖/pixabay)卡優新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7
葉珂稱「我們不過聖誕節！」網看背景火大：那妳擺聖誕樹幹嘛
曾和大陸男星黃曉明交往的直播網紅葉珂，因行為、言論多次引發爭議，經常成為大陸網民調侃的對象。而在昨（25）日聖誕節夜晚，葉珂一句「我們中國人不過聖誕節」再度惹怒眾人怒火。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 9