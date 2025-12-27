冷氣團減弱白天回溫 北部濕冷入夜注意保暖

大陸冷氣團襲台強度今天逐漸減弱。氣象專家吳德榮分析指出，「大陸冷氣團」最強時間已過，今天北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍「濕冷」，應注意保暖。中央氣象署天氣預報指出，白天高溫稍回升，北部及宜花攝氏18至20度，中南部及台東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署指出清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度。降雨方面，今天水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。澎湖多雲時晴，17至20度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖多雲時陰短暫雨，10至14度。

廣告 廣告

此外，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山留意路面濕滑及結冰現象。

吳德榮在「洩天機教室」指出，根據氣象資料，今天中南部山區及中部平地偶有局部零星雨的機率，白天微涼舒適、早晚冷。3000公尺以上（合歡山、雪山、南湖等）高山，仍有零星飄雪的機率；而2000公尺左右（太平山等）高山，已無飄雪機率。各地區氣溫如下：北部12至20度、中部13至22度、南部14至25度、東部13至23度。

中央氣象署指出，明天、下周一北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲，28日宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率。明天清晨、下周一清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

吳德榮也分析指出，最新模式模擬顯示，明天冷氣團減弱，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下周一（29日）各地晴朗，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。下周二、周三（30、31日）東北季風略增強，北部多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。

吳德榮表示，下周四（1日）起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下周五（2日）冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，故此波冷空氣的最終強度為何？是否僅為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。