冷氣團減弱短暫回溫 「這天」起鋒面報到再轉冷

冷氣團逐漸減弱，水氣也同步減少。今（3）日開始天氣逐漸穩定，直到週五（6）日晚間鋒面通過，新一波冷空氣南下，北、東部轉為陰雨天氣，各地低溫有機會下探至到12至14度。

水氣減少 天氣漸轉穩定

根據氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」預報，今天白天起大陸冷氣團影響逐漸減弱，水氣同步減少，各地天氣逐漸好轉。除東北角及東部地區仍有局部短暫陣雨外，其餘地區多為多雲到晴。氣溫方面，大台北及東部地區雲量仍多，回溫幅度有限，高溫約21至22度、低溫約14度。中南部白天高溫可達24至26度，低溫約15至16度。

週三起明顯回暖 早晚仍偏涼

週三至週五（4至6日）水氣偏少，全台以晴時多雲、穩定天氣為主，僅迎風面花東地區雲量較多，偶有短暫雨。且氣溫持續回升，北部、東部高溫約23至24度，中南部高溫可以達到25至28度，不過清晨仍受到輻射冷卻影響，空曠與近山區域局部低溫明顯，日夜溫差大。

週末鋒面通過 冷空氣再南下

週五晚間起直到週六（7至8日）鋒面通過，受到新一波冷空氣南下影響，北部與東部將率先轉陰有雨，氣溫逐漸下降。中南部降雨以山區為主，平地雲量增多，早晚亦轉涼偏冷，各地低溫有機會下探到12至14度。至於週日（9）日水氣減少、天氣回穩，僅東部及恆春半島仍有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。