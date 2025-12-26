冷氣團減弱週末回溫！下週一二西半部日夜溫差逾10度 專家：跨年夜轉雨、元旦後恐迎寒流級降溫

冷氣團持續發威，今日清晨全台低溫明顯！天氣風險分析師薛皓天在在天氣風險粉專指出，今日平地最低溫出現在離島馬祖 7.5 度，台灣本島石碇區僅 10.1 度。雖然週末起冷氣團將稍稍減弱，各地氣溫略回升，但仍須留意西半部輻射冷卻帶來的劇烈溫差，且下週跨年夜水氣將明顯增多。

週末北東濕冷、中南暖熱 留意輻射冷卻低溫

明後兩天週末假期，隨著冷氣團高壓中心出海，強度將逐漸減弱。氣溫方面，苗栗以北及花東高溫約 20度，台中以南則可達 21 至 25度。

廣告 廣告

不過，薛皓天提醒，西半部在雲量減少後，夜間至清晨的「輻射冷卻」效應依然明顯。週六夜間西半部局部低溫僅 12 至 14度，下週一、週二西半部高溫雖上看24-28 度，但輻射冷卻將帶來超過 10度的日夜溫差，夜間清晨局部低溫僅 13 至 16度，早出晚歸須特別留意。

跨年夜天氣急轉直下 1月上旬冷空氣恐達寒流等級

下週三（12月31日）跨年當天中午起，受東北季風增強影響，水氣將顯著增多。預報顯示，跨年夜北部及東部將轉為陰雨綿綿的天氣，氣溫也會再度下降。

針對明年初的天氣趨勢，薛皓天指出，明年 1 月 2 日冷空氣有機會再達大陸冷氣團等級；更重要的是，目前預報顯示下下週一（1 月 5 日）起，冷空氣強度有機會進一步達到「寒流」等級。屆時嘉義及花蓮以北地區，低溫都有機會下探至 10 度以下，中部以北山區亦不排除有降雪可能。由於預報時間仍長，是否達寒流等級仍需持續追蹤觀察。