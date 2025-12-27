冷氣團減弱! 下週一氣溫稍回升 跨年另波鋒面到

生活中心／綜合報導

2025年進入尾聲，不少民眾都在期待跨年、元旦活動，但，根據氣象預報指出，跨年當天，有另波東北季風增強，迎風面有雨，也不一定能看到2026年第一道曙光，至於會不會是大陸冷氣團，還得再觀察。

週六一早合歡山上持續下雪，氣溫只有0.6度，積雪已經達9公分，這波強烈大陸冷氣團跟水氣配合下，台灣不少2500公尺高山都成了銀白雪國。雪山369山莊雪花飛舞，大霸線步道10.2公里中霸坪目前積雪5公分，而且預估持續向九九山莊向下延伸，鮮豔的帳篷外，彷彿覆蓋一層糖霜，玉山氣象站清晨則是降雪到6點左右，以及天使眼淚，也換上銀妝。

冷氣團減弱下週一氣溫稍回升 跨年另波鋒面到「迎曙光機率曝」

強冷大陸冷氣團讓不少2500公尺以上高山成銀白世界。（圖／民視新聞）





熊出沒團隊協作姜旭璨：「準備抵達嘉明湖。」登山步道被積雪妝點，熊出沒團隊的協作姜旭璨，凌晨頂著零下低溫，從獵人工寮衝到嘉明湖，要將最美的畫面跟大家分享；不過週六清晨的宜蘭太平山，儘管持續下雨，濕度夠，但溫度不夠，沒有霧淞、結霜、或下冰霰。目前，台灣上空雲量偏多，迎風面還是有雨，而且中高層水氣還是多，3500公尺高山還是可能會降雪，平地的東北季風則是慢慢減弱。氣象署預報員曾昭誠：「（跨年夜）在北部東半部恆春半島，降雨機率都會滿高的，因為是吹東北風的關係，所以如果要看煙火，大家如果有在東北風的環境底下，在比較上風處，整個環境會是比較好的。」





跨年夜至元旦，另波東北季風增強，是否達冷氣團等級，還有待觀察。（圖／民視新聞）





跨年之前溫度會慢慢回升，下週一會是相對溫暖的一天，但跨年這天另個高壓南下，除了變冷還會下雨，氣象專家認為，有機會達寒流等級，是不是2026第一波大陸冷氣團陪過節，還有待觀察，但，北部跨年迎風面濕濕冷冷，東部追曙光可能被雲遮，民眾外出，防風、防水、禦寒要做足。





