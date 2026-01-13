冷氣團減弱！今晨最低溫5.2度 南部空品亮橘燈

即時中心／林耿郁報導

今（14）天清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，西半部、宜蘭普遍僅9至14度，其中北部及南投近山區平地、河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度。

由於低溫持續，氣象署發布14縣市低溫特報；今晨平地最低溫出現在新竹關西的5.2度，苗栗各地也出現6度以下低溫。山區方面，南投小奇萊山凌晨3點出現零下7.1度低溫，合歡山-3.9度，玉山-2.7度。

白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大，氣象署建議適時調整衣物避免著涼；降雨方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，11至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。

東北風偏強，桃園、恆春半島沿海空曠地區，以及澎湖、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，海邊活動請注意安全。此外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山客請注意路況安全，山坡地農作物請防範寒害。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日白天起大陸冷氣團減弱，環境風場為東北東風至偏東風，可能挾帶微量境外污染物，影響本島及離島，西半部污染物易累積；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區，以及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

