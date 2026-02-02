冷氣團減弱！今氣溫回升 「這些地區」雨彈來襲

冷氣團減弱，今氣溫回升。（本刊資料照）

氣象署說，今（3）日晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，台灣東北部及東部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東南部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；清晨中部以北山區亦有零星短暫雨。

今氣溫回升 部份地區迎雨彈

氣象署說，今天清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及台東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度。

廣告 廣告

降雨方面，氣象署表示，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。

離島天氣：澎湖晴時多雲，16至18度，金門晴時多雲，11至17度，馬祖多雲時晴，9至12度。

今日清晨高山有望降雪 明日各地多雲到晴

氣象署提醒，東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意；若溫度與水氣條件配合，今日清晨3000公尺以上高山仍有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

氣象署說，明日白天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，中南部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

更多鏡週刊報導

藍營台中市長人選還沒定案 江啟臣表態「已簽訂協議」：感受到基層的焦慮、不安

美5歲男童遭ICE拘留後獲釋引熱議！ 法官怒轟：已對兒童心理造成創傷

戰爭結束曙光？ 澤倫斯基曝美俄烏第2輪三方會談2/4、2/5登場