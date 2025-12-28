冷氣團減弱！元旦起另一波冷空氣南下 挑戰入冬首波強烈冷氣團

水氣逐漸減少，但北部、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，其他地區為多雲。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示，今天（28日）清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫回升，北部及宜蘭19至22度，中南部及花東約23至25度，中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。降雨方面，水氣逐漸減少，但北部、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲；此外，若溫度及水氣配合，北部3500公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。離島天氣：澎湖多雲，18至21度，金門晴時多雲，13至19度，馬祖陰時多雲，12至15度。

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天（28日）冷氣團減弱，氣溫漸升，白天北微涼、南舒適微熱，各地早晚偏涼。西半部多雲時晴，大台北東側、宜蘭有局部短暫雨，花東偶零星降雨。

明天各地大多晴朗，氣溫續升；北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星降雨的機率。週二、週三東北季風略增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨機率逐日提高，白天氣溫略降；其他各地晴朗穩定，舒適微熱。

吳德榮指出，週四起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。週五、週六冷空氣持續南下，威力達「大陸冷氣團」、並挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」。歐美傳統的動力模式模擬4日起減弱、6日有另一股冷空氣抵達。歐美AI模式則將2日及6日兩股冷空氣模擬成1整股，冷空氣更強、氣溫降得更低。