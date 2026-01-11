冷氣團減弱 各地早晚仍冷

交通部中央氣象署指出，今天(12日)大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫攝氏19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，請適時增減衣物；天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖多雲時陰，16至18度，金門陰時多雲，9至16度，馬祖晴時多雲，9至13度。

東北風偏強，基隆北海岸、桃園、恆春半島及澎湖、馬祖、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海風浪大，今日基隆北海岸及東半部(含蘭嶼、綠島)沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：12日大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，易累積污染物；宜蘭、花東、北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。