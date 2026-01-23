即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司分析師黃國致今（23）日在臉書指出，影響台灣多日的強烈大陸冷氣團今明顯減弱，各地白天氣溫回升。今日北台灣苗栗以北至宜蘭高溫約17至19度，中部及花東18至22度，南部可達20至22度。上午北部、東部仍偏濕冷，午後乾空氣移入，天氣逐漸轉好。週末偏東風環境，水氣減少，白天氣溫再回升，但夜晚清晨受輻射冷卻影響，低溫仍偏低、日夜溫差大。

黃國致說明，今天台灣仍受冷氣團減弱後的殘餘影響，上午環境水氣偏多，迎風面的北部與東部為多雲到陰，局部有短暫降雨；中南部則以多雲為主，偶有陽光露臉。隨著下午乾空氣移入，水氣逐漸減少，各地天氣轉趨穩定，僅基隆北海岸及東部沿海仍有零星短暫雨。

廣告 廣告

快新聞／冷氣團減弱！各地逐漸回暖 高溫上看「這數字」

今日亞洲地面天氣圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

在氣溫方面，黃國致指出，冷平流明顯減弱，白天溫度開始回升，北台灣回暖感受最為明顯，苗栗以北到宜蘭高溫約17至19度，中部及花東約18至22度，南部可達20至22度。不過夜晚與清晨仍偏冷，中北部與東北部市區低溫約12至15度，空曠地區可能下探至10至12度，輻射冷卻影響下，清晨體感溫差明顯。

快新聞／冷氣團減弱！各地逐漸回暖 高溫上看「這數字」

本週末亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

接著，黃國致推測，週末台灣周邊環境轉為偏東風，整體水氣偏少，除東部地區仍有零星降雨外，其餘地區大多為多雲到晴的好天氣。白天氣溫進一步回升，週六北部及宜花地區高溫約18至23度，中部、台東約20至24度，南部可來到22至24度；週日各地溫度再升一點，南部白天高溫甚至可達26度。不過他也提醒，週末雖然回暖，但夜晚與清晨低溫仍在12至18度之間，日夜溫差大，加上輻射冷卻效應，局部地區可能出現低溫與能見度不佳情形，行車及通勤族需多加留意。

快新聞／冷氣團減弱！各地逐漸回暖 高溫上看「這數字」

本週末台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

展望下週，黃國致分析，下週一白天各地仍偏溫暖，但深夜起隨著東北季風南下，北部及東北部降雨機率提高；下週二、三東北季風影響最為明顯，北台灣白天高溫可能降至16、17度，中南部受影響相對較小。預估下週四東北季風減弱後，各地天氣可望回穩回暖。





原文出處：快新聞／冷氣團減弱！各地逐漸回暖 高溫上看「這數字」

更多民視新聞報導

含援台11.5億美元！美眾院通過國防撥款法案

美股連二紅帶動！台股早盤飆漲突破3萬2大關 台積電開1770元

台南國科會資安大樓凌晨起火！無人機區遭燒毀

