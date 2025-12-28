冷氣團減弱 吳德榮：元旦起另一波冷空氣南下

（中央社記者張雄風台北28日電）氣象專家吳德榮表示，今天冷氣團減弱，氣溫漸升；預估30、31日東北季風略增強，北台灣雲量增；明年元旦起有另一波冷空氣開始南下，並有挑戰入冬首波強烈大陸冷氣團的機率。

根據中央氣象署網站顯示，今天凌晨本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉攝氏12.3度、新竹縣關西鎮12.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天冷氣團減弱，氣溫漸升，白天北微涼、南舒適微熱，各地早晚偏涼。西半部多雲時晴，大台北東側、宜蘭有局部短暫雨，花、東偶零星降雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天各地大多晴朗，氣溫續升；北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星降雨的機率；30、31日東北季風略增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率逐日提高，白天氣溫略降，其他各地晴朗穩定，舒適微熱。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明年1月1日起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨；1月2、3日冷空氣續南下，有達「大陸冷氣團」、並挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率。

吳德榮提到，歐、美傳統的動力模式模擬冷空氣明年1月4日起減弱、但6日有另一股冷空氣抵達；而歐、美的AI模式，則將1月2日及6日、兩股冷空氣模擬成1整股，冷空氣更強、氣溫降得更低。目前的各種模擬不確定性很大，宜再觀察。（編輯：李淑華）1141228