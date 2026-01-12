冷氣團減弱！明起上看27度 鄭明典：降溫趨勢已停止

大陸冷氣團於今（12日）起逐漸減弱，中央氣象署表示，本週高溫上看27度。（示意圖／翻攝自Pexel）





大陸冷氣團於今（12日）起逐漸減弱，中央氣象署表示，本週高溫上看27度。前氣象局長鄭明典也指出，台北測站昨（11日）晚間降溫趨勢已停止，今日天氣回暖感將更加顯著。

氣象署指出，今日大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏冷，新竹以南日夜溫差大；水氣稍偏多，中部以北、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。

本週高溫上看27度

此外，明（13日）至週五（16日）期間，西半部及東北部10~15度，花東及澎湖15~18度，金門、馬祖10~13度；北部、東半部及澎湖20~24度，中南部24~27度，金門19~20度，馬祖15~17度。

另外，鄭明典指出，台北測站低溫維持在14度以上，昨（11日）晚間8點後的降溫趨勢已基本停止，傍晚的寒意至午夜後，風向、風速皆已改變。

鄭明典進一步說明，透過溫度變化圖，昨日850百帕的高空有一個小高壓偏南出海，呈現順時針旋轉，當接近台灣時，先是帶來強勁偏北風，然而隨著經過台灣正北方，風向轉為偏東風，遠離時甚至帶有些許偏南風。他指出，今日台灣附近地面風場轉為相對微弱的東北季風，天氣偏乾，白天會有回暖的感覺。

