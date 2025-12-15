冷氣團減弱「10度低溫」繼續糾纏！ 一週迎來3波甩雨

冷氣團減弱，但是10度低溫還是可能出現。（示意圖／東森新聞）





中央氣象署表示，明（16日）受到輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，不過一週之內會遭遇兩波東北季風，先是週三（17日）、週四（18日）迎風面會迎來一些雨勢，下一波則是週日（21日），另外週五、週六則是受到南方水氣移入影響，南部、東半部有雨。

大陸冷氣團威力已經減弱，但是清晨會受到輻射冷卻的影響，各地低溫大約14～16度，甚至不排除在新竹會出現10度以下低溫，但是白天之後各地氣溫又會快速回升到24度左右。

第一波東北季風會在17日、18日在北部、東半部的迎風面造成短暫雨，週五（19日）、週六（20日）雖然東北季風減弱，但是南方水氣移入南部、東半部降雨較明顯，21日起受到第二波東北季風影響，又會造成北部迎鋒面降雨。

氣象專家吳聖宇則分析，雖然這週各地都有降雨的機會，不過因為一直到週日晚間之前都沒有明顯的冷空氣影響，因此週末這兩天（20-21日）溫度並不低，本島各地高溫都有22度以上，但展望下週又將是「冷空氣較為活躍的一段時間」。

吳聖宇提醒，12月下旬應該會有溫度相對較為偏冷的機會，不過冷空氣強度預報變動性大，後續變化仍有待觀察。

