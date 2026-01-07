冷氣團狂襲！南部人「集體崩潰」：風大到像颱風天

生活中心／張尚辰報導

台灣颱風論壇表示，本波強烈冷氣團非常有感。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急Threads）

近日，受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣越來越冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本波強烈冷氣團的威力相當驚人，甚至連南部都出現14度的低溫，貼文發出後，釣出許多南部網友，紛紛直呼「風大到像颱風天」。

台灣颱風論壇昨（6）日在Threads上發文指出，「你說台北的天氣好冷，冷冷的剛好降低你的體溫，其實連南部都只剩14（度）出頭了。這波強烈冷氣團的第一晚就蠻厲害的，接下來兩三天，甚至到週末都是偏冷的日子」。

貼文發出後，不少網友留言，「冷到是還可以接受，風大到像颱風天」、「南部今天風都好大」、「風大到已經是起笑的程度」、「可以冷，但不准有風！高雄風大到地上的塵土飛揚」、「雲林很冷+1」、「在南部這溫度有點魔幻啊」、「南部根本失溫啊」、「今年冬天高雄好有參與感」。

