冷氣團發威今晨8度 下週三起恐迎入冬首波寒流「再創最低氣溫」

下週氣溫將再創新低。（圖／方萬民攝）

根據氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，截至今（3日）清晨5時22分，全台平地最低氣溫出現在高雄市內門區，僅8.1度，顯示強烈大陸冷氣團持續影響台灣天氣，帶來明顯降溫。

今東半部地區上空有鬆散低雲，並伴隨降水回波，宜蘭、花蓮地區零星降雨情形仍持續。根據2日20時歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模擬資料顯示，今日至明（4日）日清晨，強烈大陸冷氣團影響全台，各地轉為晴朗且乾冷，僅東半部偶有零星飄雨機率。

廣告 廣告

白天在陽光照射下，體感溫度略升，但入夜後氣溫將再度下探，預估本島平地最低氣溫仍可能降至8度左右。吳德榮提醒，夜間與清晨應加強保暖措施，特別是年長者與心血管疾病患者。

今日各地氣溫預估如下：北部9至18度、中部9至23度、南部8至24度、東部10至23度。

預報也指出，從明日白天起至下週一（5日）傍晚，冷空氣強度逐漸減弱，各地白天可望轉為晴朗舒適，但早晚仍偏涼，應持續注意氣溫變化。

不過，下週一晚至週二（6日）上午，另一波冷空氣前緣將迅速通過，北部及東半部將轉為局部短暫降雨，氣溫再度下滑。預計週二下午起轉為晴朗乾冷，並有「強冷空氣」緊接南下。

吳德榮指出，這波強冷空氣雖與本週冷氣團強度相近，但由於具備明顯「夜間輻射冷卻」效應，其「極乾冷」特性甚至可能超越前波。自下週三（7日）起至週六（10日），每日清晨氣溫有望再創入冬新低，並可能形成今年首波寒流（台北測站氣溫≦10度），機率極高。

氣象專家林得恩也表示，今日天氣，仍受強烈大陸冷氣團影響，台灣各地天氣寒冷。評估清晨中部以北及宜蘭地區最低溫普遍約在10至11度，體感溫度只剩5度；南部地區最低溫則在11至12度；花東地區最低溫也只有12至13度之間。沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現10度以下的機率，請務必加強保暖、防寒避凍準備。

明天，強烈大陸冷氣團稍稍減弱，但因清晨輻射冷卻影響，台灣各地氣溫仍偏乾冷；白天太陽輻射，氣溫短暫回升。下週一、二，受另一新的強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫再度下滑，先濕冷、後轉乾冷；7日（下週三）至9日（下週五），天氣持續受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部地區天氣寒冷，其它地區早晚亦冷，8日至9日中南部日夜溫差增大，也請特別留意。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

一堆人看病20分鐘！她只要30秒超困惑 醫曝「3大特徵」享尊榮待遇

我還沒上車！桃園大古山跨年民眾怒批被放生 市府與主辦單位回應了

台北101啟用前跨年去哪倒數？ 網友回顧昔日跨年地點與記憶