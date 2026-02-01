冷氣團發威今濕冷僅13度！ 明起回溫 週末再迎新一波冷空氣

今（2）天持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，低溫只有13-15度，不過這還不是最冷的時候，氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，這波最冷時段將落在今晚至明（3）晨，請民眾做好保暖工作。而自明天白天起，大陸冷氣團會開始減弱，氣溫稍稍回升，降雨範圍也會減少，但很快地週五（6日）晚起又有新一波冷空氣南下，又要再轉濕冷。

針對今日天氣詳情，中央氣象署說明，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭仍偏涼，高溫約16、17度，中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度；降雨方面，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。

另外要留意，東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖，有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意；白天若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

展望本週天氣，週二（3日）清晨仍受冷氣團影響，各地低溫僅13至16度，但到了白天起開始稍稍回溫，降雨範圍減少，天氣轉晴；週三（4日）至週五（6日）白天溫暖舒適、天氣穩定，只有早晚仍有涼意；不過很快地，週五晚起至週六（7日）將有新一波鋒面通過及大陸冷氣團南下，再轉濕冷。

本週天氣三部曲濕冷➡回暖➡再轉冷。圖／翻攝自Facebook@報天氣 - 中央氣象署

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，午後東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

