冷氣團發威全台急凍！氣象署發布5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐探10度以下

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

全台受大陸冷氣團影響明顯降溫，中央氣象署今（25）日下午4時48分，針對5縣市發布低溫特報，包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣，表示中部以北及東北部、東部天氣偏冷，且新北局部地區在今日下午至明（26）日上午，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，達到「非常寒冷」等級，提醒民眾注意防範、加強保暖。

全台受大陸冷氣團影響明顯降溫，中央氣象署今（25）日下午4時48分，針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等5縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，今（25日）下午至明（26日）上午新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號，達「非常寒冷」等級）發生的機率，請注意防範；桃園市、新竹縣、苗栗縣及金門縣則有10度以下氣溫（黃色燈號，達「寒冷」等級）發生的機率。

另外，氣象署提醒民眾應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

