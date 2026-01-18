冷氣團發威全台變天！一圖看「溜滑梯式」降溫變化

生活中心／李汶臻報導

中央氣象署預測，週二（20日）起受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，尤其北台灣降溫明顯。對此，就有氣象粉專指出，週末兩天維持較穩定的天氣狀況後，下週二起，強冷空氣南下，轉冷有雨。同時也上傳一張溜滑梯式的氣溫變化圖，提到這波南下的冷空氣偏濕冷，預計要到週二晚間或週三才有明顯冷感；此外，濕冷情況要等到下週末後才會轉為偏乾冷，且同步伴隨的還有氣溫回暖。





挑戰強冷氣團「滑梯式急凍」最低剩8度！粉專曬圖「一路濕冷到這天」才回暖

氣象署預報週二（20日）開始，全台氣溫溜滑梯。（圖／翻攝自臉書@報天氣 - 中央氣象署）

據氣象署預報，全台自週二（20日）開始氣溫呈溜滑梯走勢。後續受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，氣溫漸下降，尤其北台灣降溫明顯。氣象署提醒，週二至週四（20日至22日）期間水氣仍多，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區下雨時間長。此外，週二有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及花蓮有局部短暫雨，台東及恆春半島零星降雨，而其他地區為多雲到晴，週四（22日）竹苗及中部山區亦有零星降雨。針對未來一週的天氣變化，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也發文並附上各地氣溫走勢圖，給出詳細分析：

19日：東北季風增強 降雨擴大但尚未明顯轉冷

週一（1/19）東北季風開始增強，迎風面降雨範圍擴大至大台北西側、桃園及新竹一帶，中南部山區也有局部短暫陣雨。氣溫方面，僅小幅下降，北部、東北部白天高溫約21至23度，中部及花東23至25度，南部仍可達26至27度以上；夜晚清晨變化不大，但中北部及東北部空曠地區仍有14度以下低溫機會。

20日：冷氣團南下 晚間轉冷有感

週二起冷氣團或強冷氣團逐漸南下，水氣進一步增多，北部及東半部轉為陰雨天氣，東北部局部地區雨勢較明顯；中南部雲量增加，山區有短暫陣雨。氣溫方面，將出現較明顯下降，尤其週二晚間後轉冷感受明顯，民眾需留意保暖。值得一提的是，離島最低溫有機會急凍剩下8度。

挑戰強冷氣團「滑梯式急凍」最低剩8度！粉專曬圖「一路濕冷到這天」才回暖

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」上傳各地氣溫走勢圖。（圖／翻攝自臉書粉專@天氣風險 WeatherRisk）





21日到23日：冷空氣最強 濕冷感受最明顯

週三至週五為冷空氣影響最強時段，台灣附近水氣偏多，天氣濕冷。北部、東半部持續有雨，中南部雲量偏多、山區有降雨機會，高山地區不排除降雪。中北部及東北部空曠地區低溫可能下探10度以下。

下週末（24、25日）轉乾冷 白天回溫但日夜溫差大

預計到下週末隨著乾空氣進入，濕冷情況逐漸緩解，天氣轉為偏乾冷。白天氣溫回升，但夜晚與清晨仍偏冷，日夜溫差明顯。

最後氣象粉專強調，下週雖有冷空氣影響，但並非週一立即轉冷，真正明顯降溫將落在週二晚間至週三。此外，由於型態偏濕冷，低溫可能整天持續，冷的時間較長，與乾冷僅清晨低溫不同，民眾應提早做好防寒準備。

