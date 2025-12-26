冷氣團發威全台降溫！馬祖南竿清晨探7.4度低溫 雨勢影響至跨年

冷氣團發威，26日全台低溫排行出爐，馬祖南竿清晨測得7.4度，為全台最低溫紀錄。（圖／方萬民攝）

大陸冷氣團南下影響，全台氣溫明顯下滑。根據氣象觀測資料顯示，冷空氣於26日清晨達到影響最顯著時段，各地普遍感受強烈寒意，最低溫出現在馬祖南竿，清晨一度下探至7.4度，成為全台氣溫最低地區。

氣象社群粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本波冷氣團發威，使全台氣溫明顯偏低，本島最低溫則出現在新北市石碇區，清晨測得約10.1度。粉專提醒，冷氣團影響將持續至27日，各地夜間及清晨仍偏寒冷，低溫約落在12至15度之間，民眾外出應注意保暖，避免長時間暴露於低溫環境。

中央氣象署同日發布低溫特報指出，受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，部分地區有出現10度以下低溫的機率。其中，新北市及宜蘭縣白天仍可能維持在10度左右或以下，達橙色燈號等級，提醒民眾留意低溫對健康與日常活動的影響。

在天氣型態方面，氣象署說明，冷空氣伴隨水氣通過，使降雨範圍擴大。桃園以北及台灣東北部地區有短暫降雨情形，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區不排除出現局部較大雨勢。北部、東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區亦可能有局部短暫雨，其餘地區及離島地區則以零星降雨為主。

展望後續天氣變化，27日冷氣團逐漸減弱，但北部及東北部仍偏涼，其餘地區早晚氣溫偏低，中南部日夜溫差較大。28日至29日北部與東北部氣溫回升，不過迎風面地區仍有局部短暫雨。30日東北季風再度增強，至跨年及元旦期間，各地早晚天氣仍偏涼，迎風面地區降雨機率持續，其餘地區則以多雲到晴為主。

氣象粉專整理顯示，冷氣團於26日清晨達到最強，馬祖南竿低溫僅7.4度，本島多地氣溫也降至10度左右。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

