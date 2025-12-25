冷氣團發威又濕又冷！今晨最低溫10.1度 4縣市大雨特報

大陸冷氣團發威，今（26）天清晨是氣溫最低的時段，本島最低溫在新北市石碇區，僅10.1度，共6縣市發布「低溫特報」，其中，新北市、宜蘭縣亮起「非常寒冷」的橙色燈號，須防範持續10度左右或以下的氣溫，民眾須注意防範，桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣則亮黃色燈號，同樣要留意，氣象論壇「洩天機教室」指出，此波冷空氣台北觀測站降至13.1度，已符合「大陸冷氣團」定義，且為入冬以來最強。

除了低溫之外，水氣也增多，迎風面的基隆、台北、新北、宜蘭同步發布「大雨特報」，氣象署說明，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用，此外，若溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

另外要注意，由於東北風偏強，高雄以北、基隆北海岸、花東、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；另外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。

氣象署預估，冷氣團明（27）起開始減弱，水氣也會稍減；「洩天機教室」指出，最新模式模擬顯示，下週日（28日）季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一（29日）季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。下週二至四（30至1日）東北季風略增強，北台灣轉偶有局部短暫降雨的機率，稍轉涼。其他地區影響小、仍多雲時晴。

週末冷氣團減弱、逐漸回溫。圖／翻攝自Facebook@報天氣 - 中央氣象署

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日大陸冷氣團南下及影響，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

