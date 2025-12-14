冷氣團發威吃火鍋反燥熱？ 中醫：關鍵在順序「這樣吃」暖身又健康

冷氣團發威全台有感，不少人跑去台東知本泡湯，甚至吃火鍋暖身。不過，中醫師提醒，有些鍋物容易讓人上火或脹氣。想要暖胃又不傷身，關鍵在於「食材搭配」和「進食順序」。

冷氣團發威全台冷颼颼 台東知本溫泉旅客大增

天氣冷颼颼，假日一早台東知本溫泉區湧入不少民眾，來泡湯取暖。隨著氣溫驟降，泡湯的旅客也明顯增加，不管是全身浸泡在浴池裡，還是捲起褲管泡腳，感受暖流循環，都成了冷天的一大享受。

不少民眾前往台東知本泡湯。圖／台視新聞

吃鍋暖身挑對食材！ 「辛辣、過補」反增身體負擔

除了泡湯暖身，一頓熱呼呼的火鍋，也是許多人冬季必備。不過，中醫師提醒，選擇火鍋食材時要注意，小心越吃越燥！辛辣或重口味的湯底，對腸胃黏膜刺激大，容易口乾，甚至引發痔瘡；若藥膳鍋添加過多黃耆、人參、當歸頭，補氣恐怕會過度，引起「火熱內盛」。至於海鮮或大骨熬過久的濃湯，看似美味，但其中油脂與普林偏高，容易滋膩，加重脾胃負擔。

廣告 廣告

火鍋常見燥熱元凶。圖／台視新聞製圖

氣溫驟降吃火鍋反燥熱？ 中醫：關鍵在搭配和順序

到底要怎麼吃才能暖胃又不傷身？關鍵在於「搭配」和「順序」。中醫師建議，可先吃蔬菜再吃肉，湯底選擇清淡、原味，調味料以天然為主，避免重口味醬料。

吃火鍋建議搭配原則。圖／台視新聞

中醫師也提醒，溫補最怕上火，像麻油雞、薑母鴨，體質偏熱的人就不適合食用這類燥熱食物，若想暖身可改用蔥、薑、蒜搭配即可。

冬天不管泡湯還是吃火鍋，都要留意個人體質，才能暖身又健康。

台東、台北／劉麟祥、林品瑄、黃聖權 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

台灣人跨年去哪玩？ 旅遊平台：國外衝日本、台東國旅黑馬

最大震度4級！19:24花蓮近海規模5.7地震 20縣市有感

台東阿公載孫赴國考突右偏自撞電箱 祖孫受困OHCA雙亡