冷氣團發威屢見一氧化碳中毒事件 侯友宜籲民眾注意「5要原則」

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導

新北市土城區於本月3日發生疑似因熱水器安裝不當造成一家7口一氧化碳中毒，產生頭暈、肢體無力等症狀送醫之案例。對此，新北市消防局提醒民眾，近日寒流侵襲氣溫變化較大，民眾須留意住家使用熱水器的通風環境。新北市消防局表示，每年屢見因熱水器燃燒不完全而導致一氧化碳中毒的案例，經相關統計，多數原因為屋外型熱水器安裝於室內或改裝陽台，加上因禦寒而緊閉窗戶；屋外型燃氣熱水器如安裝於通風不良場所，會因缺少空氣燃燒不完全，致使一氧化碳生成並於室內累積，進而引起中毒事故。

新北市長侯友宜表示，民眾應留意燃氣熱水器使用的5要原則，「要安全品牌、要正確型式、要安全安裝、要定期檢修及要保持通風」，切勿以為與自己無關而輕忽其重要性，從源頭杜絕風險，以保障自身居家安全。

新北市消防局長陳崇岳指出，市民如有熱水器相關疑慮應逕洽具合格證照之燃氣熱水器承裝業者進行檢修，或聯繫消防局各分隊預約「居家安全訪視」。倘需更多防治一氧化碳中毒相關資訊、合格技術士名冊或熱水器安全須知，歡迎民眾至新北消防發爾麵臉書粉絲專頁或新北市政府消防局官網查詢。

為推廣一氧化碳中毒相關防災知識，新北市藉由不同管道執行多元化宣導，除透過報紙及廣播等傳統管道，每年並拓展新媒體如發爾麵臉書粉絲專頁、PODCAST及網路新聞媒體合作宣導，再結合公共運輸空間，如台鐵及捷運等燈箱廣告，使相關議題能接觸更多市民朋友。

新北市消防局指出，也藉由規劃各式實體宣導活動，如校園宣導，讓防災知識從小扎根；社區宣導，強化鄰里防災意識；結合各項市府及公所活動設攤宣導，主動傳播熱水器使用安全，而消防局也主動訪視民眾住家，積極輔導有中毒風險疑慮者改善環境安全。另為提高民眾對於汰換不合格燃氣熱水器之意願，消防局每年亦編列相關預算，補助民眾改善居家一氧化碳中毒風險。

低溫期間，新北市消防局啟動新北市政府防寒機制強化相關宣導作為，除透過里長廣播、行政區公共場所LED，有線電視台跑馬燈字幕等作為外，亦結合各公所分送宣導文宣、新北消防發爾麵臉書粉絲專頁等管道發送防範一氧化碳中毒安全須知。

如發生一氧化碳中毒災例，消防局除輔導受災戶更換熱水器外，亦同時安排消防人員拜訪鄰近住戶，期能藉由相關案例宣導，提醒市民自我保護及一氧化碳防範安全意識之重要性。而為求提高宣導效率，除逐戶宣導外也增排周遭社區宣導活動，使民眾瞭解並重視自家熱水器使用環境，以維護自身生命安全。

照片來源：新北市消防局提供

