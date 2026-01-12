冷氣團發威彰化各醫院人滿為患 籲嚴防中風、心梗及消化道出血

冷氣團發威！彰化各醫院人滿為患，彰基醫院籲請民眾注意保暖，嚴防中風、心梗及消化道出血危害。（圖：彰基醫院提供）

受一波波冷氣團來襲影響，彰化縣各大醫療院所急診量倍增，收治病床數趨於飽和；根據彰基醫療體系統計分析，掛急診病例，以「高血壓及其併發症」患者最多，其次、則是心臟血管病變以及「消化道出血」等患者也明顯增加；籲請慢性病患者與高齡長輩，除了保暖，也要控制好血壓、血糖以確保健康。（李河錫報導）

從元月初開始、也就是農曆進入「大雪」的節氣過後，一波波大陸冷氣團就接連來襲，而且一波比一波還強，入夜後更感到寒氣逼人，已導致彰化基督教、秀傳與員榮等各大醫療院所的急診量倍增，收治的各類科病床數更呈現趨於飽和；根據彰基醫療體系統計分析，約2週來掛急診的病例數，分別以「高血壓」及其誘發的併發症患者最多，例如出現嚴重暈眩、心血管病變以及腦中風；其次、則是心臟病變，例如心肌梗塞、心臟衰竭；還有因為立冬、補冬不當以及冷緊迫所誘發的「消化道出血」等患者也明顯增加；因此，彰基心臟科主任廖英傑，特別提醒有心臟病、高血壓的朋友們一定要特別注意保暖，定期量測血壓、心跳，按時服藥；一出現有任何胸悶、胸痛、呼吸喘或全身不適等狀況，就要立即就醫以維護健康。

彰基急診部邱俊杰主任，也籲請罹患有「心血管疾病」的患者與年老長輩，早上起床時，務必要先暖身，以免因天冷誘發心血管疾病發作，做好血壓控制與量測；冬令進補要適當，不要吃高油、高鹽食物以及高刺激性的辛辣食物，才能降低高血壓、心血管病變以及消化道出血而危及生命的風險。