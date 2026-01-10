冷氣團發威急凍 下週恐有颱風？專家：有熱帶擾動發展

下週冷氣團與東北季風影響，天氣呈現「冷、回溫、再轉涼」的變化。（示意圖／pixabay）





受到大陸冷氣團今（10）日晚間南下影響，明（11）日清晨部分地區可能跌破10度。下週天氣受東北季風與輻射冷卻影響，整體呈現「冷、回溫、再轉涼」的變化；氣象專家指出，下週後半，菲律賓東方海面則有熱帶擾動發展的潛在機會。

下週天氣情況

根據中央氣象署發布的天氣10日報，因為大陸冷氣團今晚南下，今天晚間開始北部及宜蘭偏冷，明天清晨部分地區氣溫可能會跌破10度，其他地區早晚亦冷；下週一（12）日清晨離島如金門、馬祖可降至10度以下、下週二（13日）至下週三（14日）早晚偏冷、西半部日夜溫差大；下週四（15日）到下週五（16日）因東北季風減弱，白天溫度明顯回升，中南部的白天高溫甚至可達25到27度；週六（17日）東北季風再增強，北部、東北部再轉涼，中南部日夜溫差依然較大。

下週降雨情況

下週降雨主要集中在東半部及迎風面，下週一（12日）東部、東南部、基隆北海岸、東北部與恆春半島有局部、零星短暫雨，晚間中部以北的山區亦有零星降雨情形；下週二（13日）、下週三（14日）東部、東南部與恆春半島仍有局部短暫雨，直到下週四（15日）、下週五（16日）雨區縮小，只有東半部跟恆春半島有雨，下週六（17日）因東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島降雨機率再升高。

下週恐有熱帶擾動

粉專「天氣風險」分析師吳聖宇指出，下週後半菲律賓東方海面有出現熱帶擾動的機會，但目前尚未看到明顯前身系統，可能要到下週二、三（1/13至1/14）之後才較為明朗。初步評估擾動轉向機率高，且轉向位置偏南、偏東，接近台灣的可能性低，外圍水氣影響台灣的機會也不大，後續仍需持續觀察其發展動態。

廣告 廣告

更多東森新聞報導

下週要發了！3生肖得貴人助力 財運升溫機會上門

新／北市內湖舊公寓 外牆磁磚剝落險波及路人

0度線逼台！今晚冷氣團壓境「凍到下週一」

