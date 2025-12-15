冷氣團發威清晨急凍！全台最低溫下探7.4度 氣溫回暖時間曝光

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

入冬以來首波「大陸冷氣團」（台北觀測站≦14度）正式達標！氣象專家吳德榮今（15）日指出，台北氣象站昨晚已降至14.4度，符合大陸冷氣團標準，今日清晨受輻射冷卻影響，各地低溫明顯，其中新竹關西僅7.4度，為全台最低；苗栗、新北多處平地也跌破10度，清晨寒意十足。

今（15）日4：20真實色雲圖顯示，海上有冷空氣通過相對較暖的洋面，凝結水氣產生的「雲街」（cloud street）（左圖）。（圖/取自洩天機教室）

吳德榮今（15）日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今日清晨截至5：02縣市平地最低氣溫前3依序為，新竹（關西鎮）7.4度，苗栗（頭屋鄉）8.5度，新北（石碇區）9.5度。全島各地區平地的最低氣溫約在10至12度。

廣告 廣告

依據今晨觀測資料顯示，今日至明（16）日清晨受冷空氣及輻射冷卻雙重影響，各地天氣晴朗穩定，白天在陽光下相對舒適，但早晚非常寒冷，中部以北、部分平地最低溫仍可能降至10度以下。今日各地高低溫約為北部10～23度、中部11～25度、南部11～27度、東部12～24度，日夜溫差大，民眾應留意保暖。

最新歐洲模式模擬顯示，明天白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，週三、週四（17、18日）西半部晴朗，北海岸與東半部水氣略增，偶有零星短暫雨，但整體仍是「白天偏暖、早晚偏涼」的天氣型態。



吳德榮提醒，週五、週六（19、20日）中高雲自南海北移，雲量增多，山區及中南部局部平地有零星飄雨機率；下週日（21日）天氣短暫好轉後，晚間另一波僅達「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面再轉雨、北台轉涼，天氣變化仍需留意。



更多FTNN新聞網報導

入冬最強冷氣團來襲！週日起「全台急凍3天」 平地恐跌破10度

暖沒兩天就變天！今「小雪」氣溫回升 專家提醒：下週開始又要冷了

入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度

