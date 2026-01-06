冷氣團發威路面恐結冰！翠峰至大禹嶺17時只出不進 武嶺至松雪樓禁止通行

冷氣團發威合歡山路面恐結冰，翠峰至大禹嶺17時只出不進，武嶺至松雪樓禁止通行。 （翻攝自中區養護工程分局官網）

中區養護工程分局今（6）日指出，依目前中央氣象署情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段夜間溫度降至0度以下，道路有路面結冰機率，因此翠峰至大禹嶺路段17時起實施預警性封閉措施，武嶺至松雪樓路段將「雙向封閉」管制，禁止通行。

中區養護工程分局指出，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段夜間溫度降至0度以下，道路有路面結冰機率；為維用路人車安全，本局台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，於今日17時實施道路預警性封閉措施（車輛只出不進）。

中區養護工程分局說，另考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，禁止通行，並於明日早上7時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」，也請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

提醒民眾，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整；另依2026年合歡山雪季公告事項：下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

