冷氣團發威！鄭明典：各地迎入冬新低溫 吳聖宇揭三波低溫時程

這波寒流級的冷空氣來勢洶洶，前氣象局長鄭明典在社群發出預警，「各地都會是入冬新低溫！」目前氣溫表現已相當接近強烈大陸冷氣團門檻，雖然白天降溫速度會稍緩，但夜晚寒意更濃，請民眾務必注意保暖。天氣風險分析師吳聖宇也提醒，今晚（02日）至明晨將是第一波溫度低點，中北部空曠地區恐跌破 10 度大關；第二波低溫將在週日清晨需防輻射冷卻低溫；下週二起更有長達 5-6天的低溫，請務必做好禦寒準備！

台北站逼近強烈冷氣團門檻 竹苗清晨僅9度

天氣風險分析師吳聖宇指出，指標性的台北氣象站今晨已降至 12.5 度，極度接近 12.4 度的強烈大陸冷氣團標準，預計今、明兩天夜晚清晨就有機會正式達標，成為入冬以來第一波強烈大陸冷氣團。今晨本島最低溫則出現在新竹湖口 9.6 度及桃園楊梅 9.7 度，台中以北空曠地區普遍低溫僅 10-12 度，寒意非常顯著。

吳聖宇：今晚至明晨迎第一波低溫頂峰 高山有雪

關於氣溫與天氣變化，吳聖宇表示，隨著西北風深厚冷空氣南下，今晚到週六（03日）清晨冷空氣強度來到最強。今日白天北台灣高溫僅約 13-14 度，中部及花蓮 16-18 度，南部雖有 20 度以上，但南北溫差極大。

在降水方面，今日白天北部、東北部及花蓮仍有短暫陣雨，2000 公尺以上高山有局部冰霰或降雪機會。但吳聖宇強調，今晚起隨乾冷空氣灌入，西半部將轉為多雲或放晴，山區降雪機會降低，但路面結冰現象會相當普遍，前往山區務必注意安全。

留意週末輻射冷卻 下週恐面臨「長期低溫」

週六、週日（03-04日）受大陸冷高壓影響，空氣轉乾放晴。吳聖宇提醒，雖然白天陽光露臉，但週日清晨要注意「輻射冷卻」引發的極低溫，中北部空曠地區仍可能降至 8-10 度。

展望下週，吳聖宇分析北方冷空氣依然活躍，週一（05日）起將接連有 3-4 波冷空氣南侵。這意味著下週二之後，中北部都會區可能連續 5-6 天低溫都在 10-12 度徘徊，這種長時間的連續低溫對老人與小孩健康影響頗大，需特別留意自身與家人的身體狀況。