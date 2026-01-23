冷氣團發威！中橫成銀白世界畫面曝光 小編急籲「冷靜」：千萬別猴急

中橫成銀白世界。（取自粉專「中橫路況交通資訊站」）

大陸冷氣團發威，氣象署今早對17縣市發布低溫特報。交通資訊粉專「中橫路況交通資訊站」今（23）日貼出一張銀白世界的畫面並說，「現在地上有雪，但是沒有下雪，請好好的上班，千萬不要猴急」。

大陸冷氣團發威 17縣市低溫特報

氣象署今早說，強烈大陸冷氣團影響，今日上午苗栗以北及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、臺東地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

廣告 廣告

氣象署也說，今日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北山區、臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，清晨至上午大台北地區亦有零星短暫雨。

中橫成「銀白世界」 為什麼別猴急？

交通資訊粉專「中橫路況交通資訊站」稍早貼出一張照片，只見畫面中成了銀白世界，不過粉專小編提醒，「請冷靜聽我說，現在地上有雪，但是沒有下雪，請好好的上班，千萬不要猴」。

粉專也說，目前鳶峰至大禹嶺限加掛雪鏈通行，將視現場狀況機動調整相關管制路段，另外，也提醒民眾，加掛雪鏈行駛時請務必保持適當車距。

氣象署說，明日輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

更多鏡週刊報導

把握週末回暖！ 氣象粉專分析：下週迎風面降雨增多天氣轉涼

驚！川普空軍一號驚傳故障 急返航原因曝光

天冷急凍「3疾病患者出門要小心」 醫師提醒：會特別的難熬