生活中心／綜合報導

大陸冷氣團持續發威，週五清晨本島平地低溫在新北石碇，只有10.1度，來到高山，因為溫度、跟水氣配合下，像是玉山、太平山、合歡山，都降下冰霰、冰雹，部分也開始降雪，讓追雪民眾相當興奮。

地上、車上已經覆蓋白白一片，耶誕節後，合歡山上清晨6點多，持續下了一小時的冰霰、跟冰雹，上山追雪民眾開心拍照，園方也出動鏟雪車預備。新達山山友：「武陵四秀新達山屋，持續下雪中。」再來到武陵新達山，清晨4點50分，山友說，當時氣溫零下4度，斷斷續續下起雪，白天太陽露臉後，白靄靄一片相當美，而且山友還拍影片，跟中途就下山的麻吉炫耀。武陵新達山山友孫先生：「我就受不了，因為我就耳朵也受不了，（全身）什麼都受不了，他們就說絕對會下雪，他們堅持絕對會下雪，我就不理他們，結果半夜，就是清晨的時候，我朋友就傳（下雪影片）給我。」

廣告 廣告





冷氣團發威 今低溫石碇僅10.1度、玉山飄雪了

大陸冷氣團預估週六漸漸減弱。（圖／民視新聞）





玉山北峰一樣成了銀白世界，雖然沒有雪深，還是成了冬日絕美景色。再往下來到宜蘭太平山，清晨低溫1度，只有下冰霰，早上8點前上百位民眾趕來追雪。太平山遊客：「像挫冰的屑屑，都沒有預期（會看到雪），（早上看到想說）哇下了冰霰。」另外，在北投復興公園的泡腳池，8點開放不少民眾已經遠從板橋、大直抵達，還有人很專業，準備茶飲補充水分。北投泡腳池民眾：「差不多天天來啦，無聊啊老人家無聊，我泡好了我泡20分鐘，皮膚筋絡比較好比較通順，我6點多（從家裡出發），老人家筋骨硬啦，泡一泡比較舒服。」





冷氣團發威 今低溫石碇僅10.1度、玉山飄雪了

北投復興公園泡腳池8點一開放，就湧入大批民眾來暖身。（圖／民視新聞）





週五清晨本島平地低溫，落在新北石碇只有10.1度，桃園10.3度、新竹10.9度，台中以北、東部、雲林山區也都出現12度以下低溫，離島甚至剩下個位數，北部整天13-14度相當涼冷，中南部也剩下18到22度。氣象署預報員葉致均：「北方有冷空氣經過洋面上，所呈現雲階現象，各地天氣都偏冷，禮拜六之後，隨著冷氣團減弱，所以可以看到，整個溫度會有逐漸回升，特別提醒中南部地區，日夜溫差會有逐漸增大的狀況。」降雨方面，除了迎風面降雨，中南部受到西邊的雲系影響，整天會有零星雨，未來一週，週六開始，冷氣團才慢慢減弱，但中南部日夜溫差大，下週二跨年前，下一波東北季風來報到，跨年當天，北部濕冷，中南部多雲到晴，但早晚還是冷，尤其山區、空曠處體感溫度會更低，民眾出門過節，保暖工作得做足。





原文出處：冷氣團發威 今低溫石碇僅10.1度、玉山飄雪了

更多民視新聞報導

追雪族等到了！全台最高停車場變「銀白世界」

銀白合歡山！冰霰、冰雹齊下 台14甲線限加掛雪鏈通行

又濕又冷！4縣市大雨特報 持續時間曝光

