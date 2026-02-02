冷氣團發威 今年來近千人OHCA

低溫來襲，彰化縣1日有3名長者OHCA送醫搶救。（資料照片／孫英哲彰化傳真）

受大陸冷氣團影響，氣溫明顯偏低，消防署統計，全台「非創傷到院前心肺功能停止（OHCA）」自元旦迄2月1日共999人，其中1月12日最高達42人；另有5件一氧化碳中毒案件，共18人送醫，幸無人傷亡。

中央氣象署科長劉宇其2日表示，昨晚至今天清晨，金門雲量偏少，受輻射冷卻影響，可能出現10度左右低溫，北部空曠地區仍有11至12度低溫，估大陸高壓3日移到台灣北方外海，轉吹溫暖的偏東風，白天起至6日白天逐步回暖。另一道鋒面將於6日晚間至7日通過台灣上空，冷空氣將更為明顯，可能達到冷氣團至強烈大陸冷氣團等級。

他表示，3日到6日白天水氣最少，東半部則有局部降雨，西半部多雲到晴；6日晚間至7日清晨水氣逐漸減少，但迎風面仍有短暫陣雨，在鋒面通過後，北部、東半部降雨漸增，中南部雲量增加，至8日降雨才會趨緩。

消防署統計，全台「非創傷到院前心肺功能停止（OHCA）」1月30日20人、1月31日29人、2月1日25人，自今年元旦迄2月1日共999人，統計與天冷導致OHCA並無關聯。

彰化縣消防局統計，1日共有43起非創傷的救護案件，患者多為心血管或其疾病，其中3件OHCA案患者分別為85歲、86歲及91歲，均為高齡長輩，病發時大都在傍晚及晚間。

消防署提醒，早晚氣溫偏低，民眾要多注意家中長者的保暖工作，發現長者狀況有異，要趕快就醫。