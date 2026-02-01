冷氣團發威！今恐探13度「雨彈襲台」 明起回溫「這時間」冷空氣再襲

氣象署指出，冷氣團發威，今恐探13度「雨彈襲台」。（本刊資料照）

氣象署說，今（2）日至明日清晨大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，明白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。今日水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲。

冷氣團發威！ 恐探13度

氣象署說，今日持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭高溫約16、17度，白天仍偏涼，而中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度。

降雨方面，氣象署說，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。

氣象署也提到，東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。

週六起冷空氣再襲 最低溫恐探8度

氣象署指出，明天白天之前，若溫度與水氣條件配合，3,000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

氣象專家吳德榮則說，週五晚起鋒面抵達，北台轉雨降溫。週六中部以北濕冷有雨、下週日至週二各地轉晴冷。週六至下週一另一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，本島將出現8度左右的平地最低氣溫。

